防疫健康齊步走，永豐金證券舉辦千人健行活動，3月底由台北景美溪水岸展開第一場活動，全程健走3.3公里，超過千名員工及家屬報名，福委會製送豐存股亮麗精美口罩，在周六清晨一起走向戶外，走出活力、防疫與健康。

永豐金證券在疫情期間為員工打造滾動式健康促進活動。去年疫情嚴峻分流居家工作期間，舉辦「豐減重，樂活賽」鼓勵同仁在家不要變胖獲熱烈響應；今年台灣疫情趨緩，以低運動門檻的健行活動為敲門磚，鼓勵大家養成運動好習慣，這是永豐金證券落實運動企業的承諾。

大台北地區超過1,000位同仁及眷屬報名，千人在景美到公館的河濱步道健走3.3公里，在水岸邊享受周六的晨曦與活力，以運動健走守護健康與家庭才有本錢打拚事業。

永豐金證券推動三球（桌球、羽球、保齡球）運動已成為企業傳統特色，今年更以健行活動要將運動觸角擴及全體同仁及家屬；永豐金證券健行活動擬於全台舉辦四場，3/26由台北景美溪水岸揭開序幕，4月高雄港區健走巡禮、5月台中大坑步道、6月新竹十八尖山，預計超過2,000人參與。

永豐金證券表示，人才是公司最珍貴的資本，公司能持續成長倚靠優秀人才團隊，永豐金證券重視員工的健康照護，目前MA(儲備幹部)及STP(財富管理人才儲備計畫)正積極招募中，歡迎應屆畢業或畢業兩年內之人才，踴躍報名。