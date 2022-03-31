央行啟動升息、政府打炒房修法在即，不過通膨壓力推升置產需求，進入旺季的3月房市雖然開高走低，不過整體買氣仍旺，四大房仲3月的門市交易普遍較去年同期增加3～13％，房仲業者認為，疫情升溫、後續升息效應，為第二季房市投入變數。

根據四大房仲自結3月旗下門市交易業績，永慶房產集團年增9％、住商機構年增2.9％、中信房屋年增3.1％、台灣房屋年增13.4％。相較於因農曆春節季節性因素的2月，普遍則有二至五成的月增幅。

值得注意的是，政府從去年下半年起，多項打房手段都針對預售屋而來，不少多戶投資族近月積極釋出透過房仲尋找買家，也帶動房仲交易量提升。房仲業者指出，近期內政部禁止預售屋換約規劃，對中南部預售市場產生相當影響，小坪數、投資型個案個案以平轉或小賺出場，預售賣方拋售有較明顯的增加。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年3月正值房地合一稅2.0修法紛擾，今年在央行加重選擇性信用管制、內政部通過抑制房市炒作五大措施下，部分民眾購屋態度轉趨觀望，不過，自住、長期置產投資需求不受衝擊，3月在對通膨的憂慮加深下，看屋量仍屬高檔。

陳金萍表示，尤其近期發現高資產族群逐漸歸隊，青睞地段、產品稀有性等優勢的房產，積極投入房地產市場，帶動中高總價產品交易回溫，整體交易量雖年增近一成，不過已不如去年同期有三成的成長，顯示今年房市穩定中仍有挑戰。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，近年房價加價速度過快，將使得買盤猶豫，部分地區短期快速飆漲，許多買方不願意買單，使得交易動能趨緩。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市場預估未來還會繼續升息，將會加重房貸負擔，金融市場也因俄烏戰爭產生震盪，對於資金緊迫購屋族來說，多少在購屋總價或時程上趨向保守，可能會影響到第二季的房市價量表現。