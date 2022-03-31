全球物價上揚，連帶使得需使用大量食材的吃到飽餐廳也喊漲。饗賓餐旅今（31日）宣布旗下4大Buffet品牌包含饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集的餐價將自5月1日起進行部分調整，其中人氣品牌饗饗、旭集部分餐期最多調漲100元、饗食天堂漲70元，而果然匯則漲50元。

饗賓餐旅業者表示，為合理反映優質人才與食材的需求，自5月1日起，旗下Buffet餐廳包含饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集調整部分餐價，並且新增果然匯（竹北店除外）4家分店的平日下午餐餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集3個品牌平日下午餐維持原價，其餘餐期皆做調整，4個品牌的調漲幅度約為7%左右。

餐券的部分，今日也調整部分餐券方案（限5月1日起適用），而在此款方案以外的舊版餐券，若於優惠期間於當餐次使用（依信託截止日為主），則不需補差價，逾優惠期間則依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。而饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，所以自5月1日起若使用舊餐券則依券面商品金額折抵。