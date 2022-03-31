脖子若出現不明腫塊，如何辨識是否為惡性腫瘤呢？全煜耳鼻喉科診所醫師蔡典倫表示，有時感冒後發現脖子兩側有突起物，或是早晨起床後在下巴位置摸到會痛的腫塊，其實都不用擔心，一般來說，透過藥物治療並配合門診追蹤，部分腫塊就會逐漸消退，但腫塊若超過3至4個星期以上未消退，且還有增大等症狀，就需透過病史釐清、理學檢查。

蔡典倫醫師在臉書粉專提到，頭頸部長腫塊的成因很多，大致分為四大類型，第一種是「先天性腫塊」，以小朋友為多數，有些兒時就會發現，大多屬無痛、軟或有彈性的腫塊，部分則會隨成長而體積增大，感染發炎才會出現疼痛和腫脹，例如血管瘤、淋巴管瘤、甲狀腺囊腫、甲狀舌骨囊腫、鰓裂囊腫、皮樣囊腫等。

第二種是「發炎性腫塊」，屬於頸部腫塊最常見的原因，位於頭頸部的淋巴結，數量約200至300個左右，大小介於0.5公分至1公分，上呼吸道感染（感冒）、扁桃腺炎等感染發炎時所造成的紅腫、熱痛症狀，發生時間約數天至1、2周，消腫後反應性淋巴結病會跟著消退，但也有可能不會回到原本的體積。

第三種是「良性腫瘤」，包括甲狀腺結節、唾液腺腫瘤、皮脂腺瘤、血管瘤、脂肪瘤、纖維瘤、神經瘤等，第四種是「惡性腫瘤」，又分為「原發性頭頸腫瘤」、「繼發性頭頸腫瘤」，原發性頭頸腫瘤可能會擴散至頸部的淋巴結，與飲酒、吸菸或嚼檳榔有關，而繼發性頭頸腫瘤則是源自身體其他部分的腫瘤，例如腎臟、肺部、乳房或皮膚黑色素瘤擴散至頭部或頸部等部位。

蔡典倫醫師進一步說明，惡性腫瘤形狀較不規則、硬且不太能移動、無痛，可能伴隨持續幾周至數月以上的症狀，例如口腔潰瘍不癒、痰液帶血絲、流鼻血、鼻塞、單側耳鳴、單側耳悶、頭痛、吞嚥困難、聲音沙啞等，視原發部位不同而症狀也不一樣，若身體出現不適症狀，就要趕緊就醫，而治療方式取決於腫塊成因，一般發炎感染腫塊透過口服藥物即可，但良性或惡性腫瘤則有可能需手術及相關輔助治療。

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