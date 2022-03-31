關渡自然公園「關渡自然展」31日開幕，這是台北市第1個結合數位科技的生態公園，透過感應雷達觸控、AR體驗、中英日語音導覽等功能，讓民眾更貼近關渡大自然生態。台北市長柯文哲當天也親自到場參觀，體驗導覽解說，與副市長黃珊珊一同用望遠鏡仔細觀察濕地、候鳥生態。

柯文哲表示，市府每年都會花預算維護關渡自然公園，與台北野鳥協會共同經營關渡自然公園已有22年之久，去年查訪時發現，營運了20幾年很多設備跟內容都應該更新，像是入口人工收費直接改成刷悠遊卡進場，提升效率並實現無現金交易，還新增中英日3種語言導覽，解說牌也全面換新、統一風格，視覺上看起來更整齊，並重新裝修2層樓展區，讓展區更加科技現代化。

北市府動保處指出，2021年底關渡自然公園重新翻修，新增許多數位科技服務，1樓分為「自然生萬物」、「觀察窺奇妙」、「守護見未來」3種互動展區，利用擬真動畫、雷達感應觸控來呈現濕地面貌，還有風扇投影重現候鳥遷徙路徑；2樓「鳥目探濕地」則是有望遠鏡可以實際觀察濕地，還有CCTV即時濕地轉播，以及AR體驗變身成候鳥展翅高飛。

柯文哲實際走一圈生態導覽，在2樓的展區停留最久，透過望遠鏡欣賞前方一大片濕地，沉醉在濕地的多元樣貌中。他說，往年關渡公園10月最多遊客，正逢「野鳥季」，聚集不少愛鳥人士來濕地觀察候鳥，不過濕地的生態相當豐富，不同月份來看就會欣賞到不同物種，也是親子教育的最佳場所，歡迎市民一起來看看關渡公園這1年的改變，設備和體驗內容都更加豐富新穎。