和碩科技前副總裁蔡進國（見圖）登山遇難，右圖為消防尋獲蔡進國的位置。（合成圖，翻攝自個人臉書、新北市消防局提供）

和碩前副總裁蔡進國26日獨攀三峽滿月圓步道失聯，搜救持續5天，於30日中午於山谷尋獲遺體。法醫31日進行遺體相驗，初判蔡是自高處墜落，致命傷為頸椎斷裂，然實際死亡時間需解剖釐清，另因家屬對死因無意見，故不進行解剖，後續將遺體交還家屬處理後事。

回顧此案，和碩聯合科技前副總裁蔡進國26日隻身前往三峽滿月圓步道登山，當晚罕見失聯，家屬隨即於隔日凌晨報案，新北消防局獲報後隨即出動大批警消，家屬則積極在網路上尋求民間搜救團體的協助，經人員搜索5天，最終於30日中午時分在雙溪山尋獲蔡進國遺體。

據了解，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。

蔡男家屬除了提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動。新北消防局則將雙溪山路徑列為搜索熱區，將稜線及溪谷畫分成10區塊，下切搜索，無奈30日終於順利找到蔡進國，但遺憾的是一具冰冷的屍體。