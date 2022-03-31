台北客運北大調度站因租約屆期，近期向市府提出申請，擬遷移至國成街兩側空地，由於調度場每日將超過400車次，地點又鄰近北大國小側門，引發家長反彈。新北市交通局31日表示，台北客運三峽北大公車調度站申請案已退回，在未改善學童通行安全之前，不會同意調度站的設置，交通局將以最高標準審查，北大國小校門前的國成街已是通學巷，不會開放公車行駛。

交通局副局長林麗珠表示，交通局28日已召開說明會，傾聽社區居民意見，交通局當天也已對外說明處理情形，今再重申，已退回台北客運北大調度站申請案，待業者有更妥適的方案送件再審，另國成街已是通學巷，不可能會開放公車行駛，另針對28日說明會當天的訴求，交通局還會再加強北大國小通學巷設施。

交通局強調，交通局絕對支持學童安全的訴求，再來是民眾關心的空污、噪音的問題，也請民眾放心，在召開第二次說明會前，不會核准調度站申請。