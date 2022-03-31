台灣最偉大的高爾夫球員Mr. LU呂良煥，3月15日於家中壽終正寢，享壽86歲。高球界人士表達不捨之意，前台灣高爾夫球協會理事長、前50大名教練沈忠賢憶恩師，直言「呂老師的離開，是台灣高球界的一大損失」。

呂良煥生長於淡水，幼時家境貧苦，憑著努力與智慧逐漸在國際比賽嶄露頭角，並在1971年皇家伯克戴球場舉行的英國公開賽中勇奪第二。當時呂良煥精湛的球技及優雅的紳士風度，在西方球員獨霸的賽場上獨樹一幟，征服了無數球迷，因此Mr. LU的雅號廣為人知。

16歲從嘉義北上的沈忠賢，受恩師呂良煥提攜，沈忠賢說，當時在台北球場從撿球開始，呂老師對鄉下北上的學生特別照顧，就這樣一路跟著老師學技巧、練球，還有做人處事的態度，至今都受益良多，和老師生活上朝夕相處的點滴仍歷歷在目，師徒之情情同父子。

一代名將呂良煥在賽場上戰績輝煌，同時熱心指導後進，學生從國王、總統、職業球員、到小朋友名滿天下，而呂老師對專業熱情、對人慈悲是留給後進最好的典範。

沈忠賢表示，呂老師樂於助人，只要後輩肯努力向上有都會願意協助，近年來許多在台灣致力於提攜後進、大師級的高球好手相繼離世令人惋惜，勉勵年輕的選手們加把勁，不要辜負前輩們的期待。