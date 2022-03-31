原物料族群漲勢持續緩歇，鋼鐵股承壓，指標股中鋼(2002)甩開法人連二賣超，周四翻紅拉回平盤之上，但尚未收復40元關卡，允強(2034)、佳大(2033)、志聯(2024)、榮剛(5009)、第一銅(2009)等股價持續頹靡。長榮鋼持續看好鋼構市場前景，股價一枝獨秀。財經專家認為，現階段不建議全數出清原物料持股，傳產長線布局以高殖利率族群為主軸。

彰源(2030)經第三地間接投資大陸持股100%之子公司無錫彰源金屬製品有限公司，公告配合當地政府防疫措施進行封閉式管理及核酸篩檢，自111年3月31日起至111年4月2日停工。公司適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間，並持續密切注意疫情發展，採取應變措施，以維持公司環境安全與員工健康。目前預估暫對公司財務業務無重大影響，後續視發展隨時更新發布。周四股價翻黑下跌，再度失守5、10日雙線。

不銹鋼板類上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)雙雙開出4月盤價，全面調漲相關產品價格，但縮小漲幅，股價則守住紅盤之上。

長榮鋼去年營業收入136.08億元，年增45.55%，營業毛利23.55億元，年增16.26%，營業利益17.53億元，年增14.31%，但毛利率17.3%，年減4.4%，營益率12.9%、年減3.5%，雙率下滑主因是鋼構事業比重提升，但因毛利率較低，影響獲利率表現。稅前淨利19.54億元，年增12.67%，本期淨利16.04億元，年增14.24%，歸屬於母公司業主淨利12.78億元，年增22.47%，基本每股盈餘3.11元，較前年的2.65元成長，並寫下新高。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3元，以周三收盤價59.5元計算，現金殖利率5.04%，並於6月10日召開股東會，地點位於台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議室。

長榮鋼表示，股權及經營權分離，營運不會受到改選影響，展望未來，長榮鋼持續看好未來一、二年的鋼構市場前景，主要仍集中於台商回流建廠、科技廠房擴廠、公共工程及民間營建工程等需求不遜色，接單暢旺。

烏俄戰爭談判露出曙光，倫敦金屬交易所(LME)金屬價格承壓後，烏克蘭對俄羅斯在談判中承諾縮減基輔等城市周圍的軍事活動表示懷疑，最初俄烏和平談判的樂觀情緒消退，供應擔憂再起，致倫敦(LME)鋁、鎳、銅價周三再度上揚。分析師表示，投資者正在權衡俄烏局勢緩和的可能性，若持續對俄制裁下，能源價格上漲和供應中斷的擔憂，以及新冠疫情影響下全球最大消費國大陸的金屬需求。

國泰證期經理蔡明翰分析，俄烏停火機率愈高，原物料族群風險愈大，空手者不宜再行介入，若最終談判又破局，電子股恐仍有壓，現階段不建議全數出清原物料持股，持股配置以原物料為主者，可將些許資金轉進如半導體等跌深績優電子股。

豐彥財經創辦人謝晨彥指出，漲價題材帶動個股表現，但原物料居高不下，恐將逐步壓縮終端需求。傳產長線布局以高殖利率族群為主軸。