不畏疫情的嚴峻挑戰，成立已超越二十載的永達保險經紀人， 2021年新契約期繳保費達新台幣18億元、營業收入達20.7億元、達成當年度百萬圓桌（MDRT）會員人數197位、主管人力共1,947人、13個月保單繼續率更傲視同業高達98.48％。為表揚2020&2021年績效優異的頂尖保險業務菁英，31日在國家殿堂陽明山中山樓舉辦2021&2022「永達！我的主場 勢不可擋」業務表揚大會。

百萬圓桌(MDRT)會員為象徵全世界保險業最高榮譽。永達保經的品牌指標就是擁有高比例MDRT， 2020當年度計有316位人員達成MDRT，2021當年度計有197位人員達成MDRT，持續蟬聯台灣保經界第一名寶座。2020、2021全年度業績表現最亮眼的各組超級菁英分別為：體系組二連霸傅泓捷業務資深副總，處級組-余松坤業務高級副總、高慧如業務協理，個人組-陳曉虹業務籌備協理、楊碧玲業務儲備協理及最佳成就獎二連霸韓孫珍華業務執行副總。

永達具有平台、制度及獎勵3大競爭優勢，不論是想發展組織的人才及專注個人行銷的夥伴，加入永達「共好、共享文化」的「創業平台」，透過大數據管理系統協助團隊主管輔導屬員，協助業代達到高收入及發展組織，更快拉近與成功的距離，此外，一系列晉級獎勵，個人總額可高達310萬元，永達熱情邀請渴望成功、有衝勁、自主性強的創新世代，一起打造「名利雙收」飛黃騰達的人生。

2021年永達獲得第22+1屆保險信望愛獎「年度最佳保險經紀人公司」的最高榮譽，永達在專業領域領先也不忘企業社會責任，提供專業服務為客戶規劃最適當的資產配置，同時也不斷將關懷服務的回饋理念傳達給保戶。業代追求MDRT榮耀時更秉持MDRT「全人精神」回饋社會，除自發性捐出每月個人所得1％善款，更身體力行號召保戶加入志工行列投身公益。2020、2021年永達公益奉獻獎前三名包括：韓孫珍華業務執行副總、莊聆瑄業務協理、李世傑業務執行副總、鄒美玲業務協理，他們以身作則，不僅為客戶規劃保單創造價值，更落實保險愛的真諦，實踐「存好心、做好事」的公益精神。永達保經吳文永董事長表示，不管是保戶服務還是業務制度亦或推廣公益理念，都是從「利他」角度設想。從事保險事業，照顧每個家庭和客戶是每位夥伴共同的使命，堅持做善的先行者回饋社會，更是永達發揮保險精神的最高層次。