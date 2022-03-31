民進黨中執會通過徵召提名前立委蔡培慧參選2022南投縣長，同日她也正式請辭中辦執行長一職，展現參選決心，31日對手許淑華到南投日月潭考察時被問到是否請辭，對此她回應表示，因為她是民選出來的民意代表，必須對選民負責，不會捨棄任何幫人民爭取福利機會，因此沒有請辭問題。

許淑華表示，民進黨提名蔡培慧一點都不意外，這幾年她用這個行政官員頭銜，替南投爭取不少資源，儘管彼此政見有些差異，但她個人仍相當肯定，目前尚未看到行政院是慰留或同意，但已經足以展現她參選決心，不過她認為蔡培慧有沒有請辭都無所謂，這不影響她掌握中央資源的事實。

許淑華也說，因為她是民選出來的民意代表，必須透過不斷的發言，為南投縣民爭取福利，也因為她具有立法委員的身分，才有辦法在中央替南投縣民發聲，因此她不會捨棄任何幫民眾爭取福利機會，因此沒有請辭問題。

南投過去從未出現過女性縣長，但今年選舉藍綠熱門人選超過一半是女性，如今這場選舉確定是女力對決，雙方挾著地方與中央執政優勢的對決，誰能占上風不得而知；但唯一能確定的是，2022年將打破南投從未出現女縣長魔咒，迎來縣政史上第一位女縣長。