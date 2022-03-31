青鋼(8930)、春雨(2012)於周四、周一除權息交易日，青鋼擬配息0.8元、春雨擬派利2元，殖利率均逾4.5%，惟春雨遭外資連四日賣超千張，周三收紅見到填息希望後，周四再度走疲；青鋼除息首日也震盪翻黑，兩檔鋼鐵股填息路難行。

青鋼去年營業收入12.32億元，年增29.39%，營業毛利2.47億元，年增31%，營業利益1.27億元，年增48.65%，稅前淨利1.01億元，年增70.88%，本期淨利0.79億元，年增220.07%，歸屬於母公司業主淨利0.79億元，年增220.07%，基本每股盈餘1元，較前年0.32元大幅成長。營收、獲利分寫7、4年新高。

青鋼董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利0.8元，配發率8成，以周三收盤價17.55元計算，現金殖利率4.55%。除息交易日為3月31日，最後過戶日為4月1日，停止過戶期間為4月2日至4月6日，除息基準日為4月6日，現金股利發放日為4月28日。並於5月31日召開股東會，地點位於台南市官田區工業路九號。

青鋼2月營業收入0.82億元，年增22%，稅前淨利0.10億元，年增233%，歸屬母公司業主淨利0.08億元，年增300%，每股盈餘0.10元，年增233%。前2月營業收入1.74億元，年增13%，稅前淨利0.22億元，年增144%，歸屬母公司業主淨利0.18億元，年增157%，每股盈餘0.22元，年增144%。

目前鋼價居高、國內營建、公共工程等基建相關需求持續助力下，訂單充裕，後續接單也有轉嫁空間，公司對於今年營收、獲利成長以正向看待。

春雨2021年度合併營收為新台幣118.1億元，年增46.63%，稅後淨利為8.74億元，年增232.34%，其中歸屬母公司業主淨利為7.45億元，年增277.75%，每股稅後盈餘(EPS)為2.81元，營收、獲利雙創歷史新高。春雨董事會並決議通過配發2元股利，包括1.5元現金股利及0.5元股票股利，維持過去超過7成的高股利慣例，現金股利發放日為4月25日，以周三收盤價30.55元計算，現金殖利率4.9%，另決議通過6月22日召開股東常會。

春雨一(20121)、春雨二(20122)、春雨三(20123)國內有擔保轉換公司債，總承銷金額合計為今年度CB競拍籌資規模之冠，採競價拍賣方式辦理承銷，公開承銷價格分別為111.31元、111.51元及111.25元，已於3月25日掛牌上櫃買賣。

全球原物料價格持續上漲，使得煤鐵價格易升難跌。長期來看，鋼鐵大國積極推動碳中和，大陸率先進行鋼鐵減產，韓國及日本也陸續關閉高爐廠轉為電爐廠，鋼材製造成本勢必上升。在需求方面，美國1.2兆美元基建支撐需求，中國1.46兆人民幣基建資金，預計2022年陸續到位，憑藉基建龐大需求挹注，鋼鐵需求增長爆發力將陸續顯現。因此，在生產成本上升及需求增加之趨勢下，預期鋼價將持續獲支撐。

展望2022年，春雨受惠建築領域、車用扣件持續熱絡，以及風電與光電新興能源、半導體擴廠等領域的需求回升，公司持續有擴充產能計畫，可逐步提升產能水準，春雨整體營運效能及獲利能力樂觀可期。