Western Digital與三星電子宣布簽署合作備忘錄(MOU)，以實現下一代數據放置、處理和架構(D2PF)的標準化，並擴大該技術的採用範圍。該合作初期將著重於對焦雙方的技術發展進程，以及為分區儲存(Zoned Storage)解決方案打造蓬勃的生態系，使相關產業能專注開發無數的終端應用，進而為客戶創造更大的價值。

本次是Western Digital與三星首次以技術領導者的身份，共同建立大範圍的技術一致性，並推進產業對於重要儲存技術的認知。本次合作著重企業級解決方案和雲端應用程式，可望推動D2PF技術(如分區儲存)標準化和軟體開發上的進展，確保終端用戶在使用這些新興儲存技術時，可從多家裝置供應商、垂直整合的硬體和軟體公司獲得支援。

Western Digital執行副總裁暨快閃記憶體事業總經理Rob Soderbery表示，儲存技術是人類和企業使用數據的重要基礎。為滿足現今需求與實現未來的開創性想法，必須共同創新、合作，緊跟產業發展的腳步，實踐新的標準和架構。一個技術生態系要邁向成功，整體框架和通用解決方案模型必須緊密結合，避免因碎片化而延遲進程的採用，並為軟體開發人員徒增不必要的複雜性。

三星電子執行副總裁暨記憶體全球業務與行銷部負責人Jinman Han表示，這次合作不僅證明了提前為客戶現在和未來的需求做好準備；另一方面也具備獨特意義，因為預期本次合作將成為分區儲存標準化的一個更大參與基礎。合作範圍涵括硬體和軟體生態系，希望藉此盡可能確保更多客戶自此關鍵技術中獲益。

Western Digital和三星現已啟動一項分區儲存裝置專案，包括分區命名空間(ZNS)SSD和疊瓦式磁記錄(SMR)HDD；透過儲存網路產業協會(SNIA)和Linux基金會等組織，將為下一代分區儲存技術定義高階模型和框架。為實現開放和可擴展的資料中心架構，雙方也成立分區儲存技術工作團隊，於2021年12月取得SNIA的認可。該團隊已逐步定義和列舉分區儲存裝置的常見應用案例，以及主機/裝置架構和程式設計模型。

此外，本次合作也被視為擴大基於分區技術(如ZNS、SMR)的裝置介面、具有更強大的數據放置和處理技術的下一代大容量儲存裝置的起始點。