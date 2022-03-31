立法院司法及法制委員會今天初審通過「公務員服務法修正草案」，對於輪班制公務員勤休、公務員兼職等關鍵條文，因在場立委與官員無共識而保留，全案須交由黨團協商。

考試院提案指出，修法主要是因應2019年11月29日公布的司法院釋字第785號解釋，服務法應於3年內針對業務性質特殊機關所屬公務人員勤休方式，設定符合憲法服公職及健康權保障意旨的框架性規範，並配合時代需要及社會環境變遷，而為適當調整公務員職務上義務，以期服務法相關規範更臻合宜。

針對輪班制（業務性質特殊）公務員的勤休規定，各黨立委持不同看法。立委陳椒華提出每月總工時300小時或256小時或236小時的版本，供行政機關參考；國民黨立委葉毓蘭表示，考試院的修法版本對輪班制公務員，完全沒有框架的上下限，因此她的版本規定，為保障輪班制公務員的健康權，相關機關應辦理健康監測統計，並用這些資料來制定相關勤休時數與規定。

司法委員會召員、民進黨立委黃世杰籲請行政院人事行政總處、行政院、考試院針對785號解釋，對於輪班制公務員的勤休做出具體試算及規定，在協商前提出資料並向立委說明後，再來處理。