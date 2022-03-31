警方查獲嫌犯犯案時的工具。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破獲電纜線遭竊案件，31日舉行記者會說明。（張妍溱攝）

台中市沙鹿區近期發生多起電纜線遭竊案件，導致路燈不亮危害用路人交通安全，台中市警局接獲台電報案後，追查林姓男子涉案並銷贓至資源回收場，警方多日調閱監視器並鎖定跟蹤，昨日在資源回收場將林嫌逮捕，連同資源回收場業者一併移送法辦。

警方當場查扣42歲林嫌當天載運21公斤台電電纜線、作案用車輛、棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、安全袋、絕緣手套、安全帽、反光背心等證物；另公司收取林嫌前所販賣電纜線約2000公斤餘已剝皮、未剝皮830公斤餘等贓證物，警方擴大清查。

台電台中區營業處長黃明舜表示，林嫌對電路熟悉，偷竊的是低壓電纜，也就是路燈電纜線，犯案時間大多是白天，到了夜間有民眾發現路燈不亮，台電人員接獲處理才發現電纜線遭竊，對於一般民生用電未影響，但道路無照明影響用路人安全。

台中市刑大偵三隊長高庭煌表示，林嫌相準國際銅價大幅上漲，心生歹念，將未剝皮電纜線每公斤以70至80元間賣給資源回收商，回收商收受後將電纜線經剝皮處理，再賣給煉銅廠，已剝皮電纜線可賣160至170元間，警方除將資源回收業者依《收受贓物罪》送辦，另移由環保局行政裁罰。

台中市警察局副局長鄧學鑫表示，近期全台各地發生斷電情事，造成民眾不安與恐慌，斷電事故儼然提升為國安層級；台灣電力公司發現最近在霧峰區、南區、和平區、沙鹿區等多處，電纜線遭竊取，警方成立專案小組積極投入偵辦，呼籲資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，避免觸法。