「戲劇女王」陳喬恩今（31日）與交往2年的小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，小倆口正式升格當夫妻，其實陳喬恩單身時就屢被催婚，她還被封是「黃金剩女」，不過陳喬恩過去也曾霸氣反批：「你叫一個女生剩下的剩，這真的很狹隘的想法」，如今陳喬恩因戀愛陸綜與曾偉昌結婚，兩人戀情也在今開花結果。

陳喬恩過去就曾因單身狀態而屢被外界催婚，她還被封是「黃金剩女」，而當時陳喬恩對此封號相當不以為然，她就霸氣反批：「你叫一個女生剩下的剩，這真的很狹隘的想法」，強調應該是：「強盛的盛，盛開的盛」。

陳喬恩升格當新手人妻。（圖／本報系資料照片）

不過陳喬恩不為此將就，認為不要為了結婚而結婚，她也曾在實境秀分享年齡和婚姻給女明星的壓力，陳喬恩認為女演員到一定年齡就會被外界放大年紀，「曾幾何時，我們女演員的價值只是讓你看到我的歲數嗎？」，她則認為沒什麼好隱瞞，「因為人就是會大、人就是會老」。

但陳喬恩仍對愛情充滿憧憬，希望能找到陪她走下去的人，陳喬恩在2019年登上戀愛實境節目《女兒們的戀愛》，並與小9歲大馬富二代（Alan）配對成功，小倆口認愛後相當大方，不吝嗇公開放閃，而曾偉昌從前年9月就和愛相隨跟著陳喬恩留在台灣，陳喬恩也曾大方甜喊曾偉昌是「老公」，如今小倆口已登記結婚，陳喬恩經紀人也證實，並透露陳喬恩個性很低調，今天登記結婚，公司也是看到新聞才知道，但很為她開心，並強調陳喬恩沒有懷孕。