民進黨屏東縣長初選倒數1周，莊瑞雄競選廣告提到2019年黨內總統初選的爭議持續延燒，屏東縣前副縣長吳應文等創黨元老31日齊聲要求莊向蔡英文道歉，並撂狠話「勿淪為魔鬼代言人」，對此，莊再次強調自己是陳述事實，但為守護最愛的屏東，已撤換影片。

對於選舉廣告爭議，莊瑞雄29日出席「全國小英之友‧騎心支持莊瑞」記者會時回應道，他說的是2019年大家努力的過程，沒有撕裂的問題，更沒有打小英牌。

但不久後，該影片遭撤換，內容保留「國民黨地方派系正在動員，試圖插手民進黨初選民調，小英總統的故鄉不能變成國民黨地方派系的地盤」的字句，不過「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英，不讓小英孤單，不讓莊瑞雄孤單」的陳述已刪去。

莊瑞雄的臉書除換上新影片外，也解釋撤換影片的原因，他寫道「有人針對我的上一部影片起了很大的反應，彷彿2019年的黨內總統初選，是一件不能說出口、要當作沒發生過的事情一樣。我義無反顧的力挺小英……現在，我不是要撕裂、破壞黨內和諧，我為的是要守護我心中最愛的土地-屏東，於是我願意撤換這影片。」

不過影片撤換後，爭議並未停歇，屏東縣前副縣長吳應文、前縣長邱連輝之子邱子正等多位民進黨資深黨員31日在邱連輝老宅（原民進黨屏東縣黨部）召開記者會，怒批莊為一己之私、媒體一時聲量，不惜重提2019年的黨內總統初選，造成分化同志、離間自家人、陷黨主席於不義，強烈要求莊必須公開向主席蔡英文道歉，並不得再犯。

吳應文指出，從邱連輝老縣長至今，每次民進黨的目標都是「打倒國民黨」，但此次競選激烈，讓許多老黨員非常憂心，不希望民進黨因為一場選舉而被撕裂，而莊瑞雄自投入初選以來，不僅屢屢以「英系」代言人自居，更常常刻意挑起英、賴矛盾，可說是破壞黨內團結的慣犯。

對此，莊瑞雄回應，前輩有所批評他尊重，但魔鬼是介入民進黨初選的國民黨地方派系，該道歉的是引進國民黨勢力的人，他喊話道，「難道你們可以視而不見，我的廣告是陳述2019年的事實，我無意讓某些人因爲回憶而痛苦」，所以柯建銘打電話給他時，他第一時間就同意撤換廣告。