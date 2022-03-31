楊俊瀚國三在全中運展露頭角。（大會提供）

2022年全國中等學校運動會4月16日到21日在花蓮縣舉辦，今年賽事以「洄瀾逐夢、競在花蓮」為標語，並邀請來自花蓮玉里、從全中運展露頭角的田徑短跑好手楊俊瀚擔任代言人，他也分享過去參加學生運動會的回憶，以及接下來的參賽計畫。

25歲的楊俊瀚國二那年第一次參與全中運，回想青澀的學生時光，他笑說：「因為沒經驗，印象自己當初第一次參賽還不太清楚流程，檢錄報到也有點找不到方向，腦筋一片空白、教練告訴我做什麼我就照辦，第一次全中運也無緣決賽。」楊俊瀚並說，國中時參加全國賽都很緊張，熱身時教練提醒他跑3趟，但他下意識埋頭奔跑，後來教練說他熱身就跑了6趟，讓他想起來還覺得很有趣。

到後來楊俊瀚累積比賽經驗，已經有一套自己比賽時的流程，國三先在港都盃拿下個人首面全國性賽事冠軍後，2012年台北全中運包辦100公尺及200公尺金牌，開始「台灣最速男」的明星選手之路，高二、高三連續兩年也是帶走短跑雙金，亦是全中運高男組大會紀錄保持人，分別是100公尺10秒36、200公尺21秒09。

近年國際體壇受到新冠肺炎疫情影響，許多國際賽延期或取消，楊俊瀚去年參加東京奧運前，只有2019年世錦賽一場國際賽，他開玩笑說：「2019年整季都在比賽頗累的，沒想到2020年都沒有比賽，現在好想比賽！」接下來楊俊瀚預計4月底回歸國際賽，先參加日本木南道孝記念陸上競技大會，再來是5月世界田徑大獎賽，回台進行隔離檢疫後，6月挑戰台灣公開賽，然後是今年9月重頭戲杭州亞運。

2022花蓮全中運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰等項目，2萬多名選手同場較勁，並以花蓮縣鳥朱鸝做為吉祥物，4月16日晚間7點開始的「全中運選手之夜演唱會」，邀請歌手畢書盡等7組巨星藝人為選手透過表演為選手加油。