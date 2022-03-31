俄烏戰爭超過一個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出制裁。行政院顧問鄭宏輝指出，最新民調顯示，台北市民的政黨傾向31.2%是民進黨、21.9%國民黨，民進黨不但超越國民黨還拉開近10個百分點的差距，可見國民黨面對戰爭危機不該叫台灣人忍氣吞聲，「俄烏戰爭敲醒了台灣人的警鐘，而國民黨有看到自己的倒數計時嗎？」

鄭宏輝日前在臉書發文表示，全球已有超過300家國際大企業退出俄羅斯，這場戰爭讓台灣人看到，原來戰火離自己那麼近。鄭指出，根據新台灣國策智庫3月份最新民調，台北市民的政黨傾向31.2%民進黨、21.9%國民黨，這個結果讓鄭相當驚訝，因為民進黨不但超越國民黨，還拉開近10個百分點的差距。

鄭宏輝認為，台灣人這個時候放棄國民黨，為什麼？這是國民黨該自我檢討的事，因為國民黨面對戰爭危機，總是叫台灣人吞忍。反觀烏克蘭人的奮勇衛國，讓全世界見證，世界軍力第二的俄羅斯，竟然一時間打不贏人均GDP只有三分之一的烏克蘭，「相比烏克蘭毫無地理優勢的劣勢條件，台灣擁有台灣海峽的地理優勢，又有日本美國的戰略保障，台灣人難道會比烏克蘭人差嗎？」

鄭宏輝強調「烏克蘭人可以，沒道理台灣人不行」，俄烏戰爭激發了台灣人的主體意識、鼓舞台灣人的士氣；大家看到抵禦強大侵略者的可能性，保家衛國激發人民的潛力，遠比我們想像的還要大。