今天是國際跨性別現身日，台灣同志諮詢熱線攜手北、高市府推出證件稱謂貼紙，內容包含「請叫我先生」、「請叫我小姐」及「叫名字即可」3種，提供依照自我認同領取，盼透過叫對性別稱謂，開啟性別友善的第一步。

台灣同志諮詢熱線協會今召開記者會力推證件稱謂貼紙，政策倡議主任蔡瑩芝表示，在台灣，需要出示證件的場合很多，舉凡政府機關、金融機構、醫療院所、電信業、住房、保險等等；而在許多需要出示證件的場合，櫃檯的承辦人員為了表示禮貌，會依照證件上的資訊，在姓名之後加上相對應的性別稱謂，例如「陳oo先生、林oo小姐」。

蔡瑩芝說，但依照性別所區分的「先生」和「小姐」，卻未必符合所有人的喜好，特別是當自身性別認同或外在性別表現，與證件所示之性別不相符時。例如被喊作「陳oo先生」，現身的是著裙裝、留長髮的人，當工作人員在大庭廣眾之下叫錯了對方的性別稱謂，這樣的狀況不僅讓當事人困窘，也使工作人員尷尬。

跨性別代表Alice分享親身經歷，為了性別認同，在別人看不見的地方承受了非常多的壓力和痛苦，付出了非常多努力，卻常因陌生人的第一句話就被徹底的否定。自己被性別錯稱不至於生氣，但會覺得「很煩，又來了」。

Alice認為，需要出示證件的場合比較麻煩，因此在健保卡上面貼了一張貼紙，自己在上面寫「跨性別女性，請喊小姐」，讓護理師知道怎麼稱呼他，盡量避免叫錯了，「我尷尬你也尷尬」。

衛福部金門醫院精神科主治醫師、台大醫院精神醫學部兼任主治醫師徐志雲建議，還不了解對方時，其實可以只稱呼名字就好，等到比較熟悉對方的性別認同，那就以對方的性別認同來稱呼先生小姐即可。

出席記者會的台北市社會局長、性別平等辦公室執行長周榆修表示，台北市作為希望打造共容、共融、共榮多元城市，例如兵役局很貼心，體檢時提供性別友善專屬空間，民政局祭孔禮生開放生理女性擔任，還有架設性別友善廁所地圖等，並以設施圖樣取代傳統性別圖像來標註廁所使用對象，讓二元性別框架能慢慢被解構。

「證件稱謂貼紙」於台北市各戶政事務所、市立聯合醫院及大型醫療院所、高雄市政府各區公所的服務台皆可索取證件稱謂貼紙，亦可自台北市政府衛生局社區心理衛生中心網站下載電子檔。除此之外，熱線也同步募集同志友善民間團體、醫療院所及店家來擺放此貼紙。