運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，眼皮跳、耳朵發熱、開市不順、送鞋預示著不同的事情，常聽到有人說「左眼跳財右眼跳災」，這種說法並不精確，因為每個時辰預測的事情不同，只能說這個狀況代表近期生活會產生變化。

▍1.眼皮跳

如果眼皮一直跳，那大多會有重要的事發生。左眼跳和右眼跳代表的寓意不同，我們常聽人說左眼跳財右眼跳災，其實這種說法也不夠準確，因為每個時辰眼皮跳預測的事情是不一樣的。無論是招財還是招災，都預示最近的生活會產生變化。

▍2.耳朵發熱

有時候耳朵會莫名發燙，命理中認為「左親右情」，左耳發熱代表你的親人在想你，右耳發熱代表你的情人在想你，兩邊都發熱代表左右逢源。

▍3.開市不順

經商之人如果當天的開市不順，就預示著一整天都很不順，賺錢有限。我們去買東西，如果時間很早，有的老闆會主動給折扣，以此來討個吉利。常聽到俗語說：「好的開始是成功的一半」，就是這個道理。

▍4.送鞋分手

情侶間最好不要送鞋，不論是女送男，還是男送女，都有把對方送走的意思，所以情侶間切忌送鞋子。一方面是因為鞋諧音「邪」，寓意不佳；另一方面，送人鞋就是送人走，各走各的路，有分道揚鑣的不吉之兆。

鞋子雖然是常見的生活必須品，但從命理角度來看是屬於不吉之物。如果情侶間感情很好，不慎買鞋送給對方，收禮者可以象徵性的給送禮者1元，表示鞋子是自己買的，這樣這個不吉之兆就破除了。

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