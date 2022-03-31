五湖南勢湖簡易自來水簡報。（金山區公所提供）

新北市金山區南勢湖地區因位處山區自來水無法延管，長年飲用山泉水，為改善民生用水品質，金山區長廖武輝、新北市議員周雅玲及五湖里長李進發爭取新北市水利局補助，並邀集當地民眾現場會勘討論改善方式，將在金山區五湖里進行鑽探工程尋覓替代水源，取得用水後預計有27戶逾百人將受惠，徹底改善五湖里居民缺水問題。

廖武輝表示，金山區目前部分仍有地區民眾無自來水可用，現況約有27戶用戶民生用水非常不穩定，且水源頭分散多處，居民各自以臨時堆石儲水設施取地面水使用，取水相當不方便，今由周雅玲議員邀集相關單位現場研議後進而執行此處用水改善，工程將於近日進行鑽探工程，工期40天，鑽探深度達170公尺，將於111年5月完工，期許能探得符合民生用水品質之水源，徹底改善水源不足缺水問題。

周雅玲表示，南勢湖地區居民多年使用山泉水，長期飲用恐影響人體健康甚鉅，民生用水不可忽視，盼望尋覓替代水源後能改善現況，為使居民能居住的安心更能喝的安心。

水利局長宋德仁表示，為改善偏鄉地勢高無自來水民眾用水品質，本次補助金山區公所約94萬元進行相關簡易自來水鑽探工程，待探得水源後將設置簡易自來水設備，可望大幅改善五湖里南勢湖居民民生用水問題，以符合市長安居樂業政策。