新光金控與台新金控兄弟各自爬山，已快到「山頂會合」？新光金又有內部人爆料，董事洪士琪提案成立新光金與台新金合併專案小組研究可行性，新光金表示，目前僅是董事提案，不是新光金「想嫁」、對方也未正式「提親」，董事會也尚未通過此提案。

新光金高層表示，由於現在董事會都採「視訊」方式舉行，有一堆協助視訊的工作人員，且每位董事參與視訊會議的所在地點，亦不確定是否有其他人，對於這種不確定消息頻繁傳出，造成股價波動，新光金許多人極害怕會有內線風險，但對這種爆料、吹哨文化，亦感到莫可奈何。

新光金表示，當日洪士琪以臨時動議方式提出此案，董事會並沒有太多討論，只是有董事建議若作成決議，應對外公告，但因董事會並沒有完全通過此提案，所以新光金尚未對外公告。

且目前董事提案是成立研究新光金與台新金合併可能性的專案小組，距離成案，仍有極大的距離。

新光金原董事長吳東進與台新金董事長吳東亮是兄弟，且兩大金控都有投資公司相互持股關係，早在20年前就曾傳出兩家金控打算合併，卻因新光人壽宣布要增提196億元準備金而破局，雙方表示之後是「兄弟各自登山、山頂會合」，到時機成熟時，還是可能合併、壯大。

目前台新金已有自家壽險公司台新人壽，且向金管會有諸多增資承諾，新光金今年正要籌備發行存託憑證（DR），約莫要募資百億元，增資新光人壽與新光銀行，且在接軌IFRS17與ICS之前，尚有許多不確定性及強化財務的工作，若兩家金控要談合併，金管會應會要求股東們提出極大的財務增資能力與保證。