台北市勞動局長陳信瑜遭控行政不中立，台北市議員游淑慧今天再爆，柯市府某局長特支費使用有疑慮，甚至連超市買菜都想核銷，甚至出現「100多元的百貨公司發票用來宴請媒體」、「55元發票用來宴請同仁」，令人想起行政院場蘇貞昌給孫女買童書。

游淑慧指出，官員首長特別費使用，根據行政院規定限於贈送婚喪喜慶的相關禮金、奠儀、等，和對機關所屬人員的獎賞、慰勞及餐敘等支出，以及對外部機關、民間團體與有關人士的招待支出，但這些規定十分寬鬆，無形中等於讓首長多了一筆「靈」用金，可靈活運用。

游淑慧指出，自己前天接到檢舉，爆料柯市府有局長連超市買菜發票都想核銷，搞得會計同仁難為，她直接反應是「這麼瞎？」調閱今年1到3月來的資料，甚至看到100多元的百貨公司發票，說要宴請媒體等，也有55元發票拿來核銷，說是宴請同仁，「這讓我有點空中凌亂，用的是美金還台幣？」

游淑慧開酸，上述例子讓她想到蘇貞昌給孫女買童書，丁怡銘買牛肉麵，都報行政院統編的場景。特別費的用法已經十分寬鬆， 唯一的那一條界線是「公與私」。議會或者立院其實也不常去監督這一領域，大家都保持尊重默契。只希望首長不要又把方便當隨便。