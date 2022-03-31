F-35 vs. J-20

當美國空軍F-35駕駛要練習攔截，或是與「紅軍」對抗時，最後往往都是和同一中隊的隊友切磋。

然而，據《富比士》（Forbes）雜誌網30日報導，由於5代戰機不多，因此這並不是最好，或最低廉的訓練方式。而美國空軍認為，1家北卡羅來納州小公司或許能以名為「怒火」（Fury）的廉價無人機，來模擬敵機。

這整個構想的核心就是省錢，身為波音（Boeing）供應商的「藍軍技術」（Blue Force Technologies）公司說，它能打造T-38教練機般大小的無人敵機，不管在電子簽章，性能和戰術都能模擬中國殲-20，或是俄羅斯蘇（Su）-50的無人敵機。不過，1架「怒火」的交機價格約為300—500萬美元（8618萬—1.4億台幣），至於它每小時的飛行成本則應該約為5,000美元（約14萬台幣）。

A drone with a small Bizjet engine might let the U.S. Air Force simulate 5th generation fighters for cheap. https://t.co/7I73Bq6nYk pic.twitter.com/19jROHOcTV — Forbes (@Forbes) March 30, 2022

而從成本的角度看來，與其用F-22、F-35，F-15EX或F-16彼此對抗，這似乎是個很划算的選擇。F-22每小時的飛行成本約為5.8萬美元（近167萬台幣）、F-35大概是3.6萬美元（約103萬台幣），F-15EX為2.7萬美元（近78萬台幣），而F-16則為2.2萬美元（約63萬台幣）。

曾為F-22飛行員，現任「藍軍技術」副總裁范提默倫（Andrew “Scar” Van Timmeren）便舉了個實例，如8架F-35從猶他州希爾基地（Hill AFB, Utah）起飛，其中4架是藍軍，而另外4架充當敵軍，也就是紅軍，那1小時的模擬空戰軍練，就要花上約28.8萬美元（近830萬台幣）。

相對的，他指出，花同樣的錢，4架藍軍F-35卻能和28架左右的「怒火」無人機模擬對戰。

儘管批評者說，這些無人機還需要靠數據鏈和遙控人員操作，連帶提高了成本。然而，范提默倫強調，重點在於F-35能獲得如攔截，護航並與數量上佔優勢的紅空軍作戰等迫切需要的訓練。而可以想見的是，這是場景是他們肯定會在太平洋和中國對抗時會面對的。