八仙山遊樂區的華八仙目前綻放中，東勢林區管理處祭出12歲以下免費入園。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

兒童節連續4天假期出遊首選，東勢林管處祭出12歲以下兒童至大雪山及八仙山森林遊樂區享免費入園，並可免費報名手作DIY，力邀親子於2日至5日期間，上山徜徉在富含負離子芬多精的森林，體驗山林之美與樂趣。

東勢林區管理處為慶祝兒童節，轄內大雪山及八仙山森林遊樂區優惠12歲以下兒童免費入園，4月2日至5日連假期間並舉辦親子DIY活動，賞鳥天堂的大雪山森林遊樂區推出手作風車鳥笛，水生生態豐富的八仙山森林遊樂區則製作青蛙響板，每日上下午各1場次，每場次15名，免費提供12歲以下小朋友參加，12歲以上遊客酌收工本費100元，並於活動前至服務台索取兌換券。

東勢處指出，為讓遊客輕鬆到達八仙山森林遊樂區免於找無停車位之苦，連假期間提供谷關至園區免費接駁巴士，自早上8點30分至下午4點30分從豐原客運谷關站至八仙山森林遊樂區，且持有該遊樂區入園發票，至全家便利商店(和平新谷關店)繳交谷關立體停車場停車費，即可折抵2小時停車費，輕鬆又划算。

另外，初春時節，兩園區內草木也隨著春天的腳步吐新芽換新裝，紅白相間的台灣杜鵑與森氏杜鵑於大雪山森林遊樂區43K遊客中心及49K小雪山資訊站綻放迎賓，舞姿翩翩的白色精靈華八仙則在八仙山森林遊樂區天籟步道及前往神社遺址的路上快樂搖曳，歡迎家長帶著小朋友上山放電，享受春花朵朵的美景，伴隨著溪水飛濺的負離子，強健身心又防疫。

東勢林管處表示，相關旅遊資訊，請洽大雪山遊客中心(04)25877901、八仙山遊客中心（04）25951214，或至台灣山林悠遊網( http：／／ recreation.forest.gov.tw)查詢。