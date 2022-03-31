櫃買中心表示，宏碁資訊公司（6811）在今（31）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。

根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊公司成立於2012年2月間，董事長為陳俊聖，主要經營業務是雲端及大量軟體服務、應用開發以及其他軟體服務、加值產品等，送件時資本額為3億6,449萬元。宏碁資訊公司2021年業績，營收62億367萬元，稅前盈餘3億6,619萬元，稅後盈餘2億8,379萬元，每股盈餘7.79元。