宏碁資訊31日申請上櫃案 14:172022/03/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，宏碁資訊公司（6811）在今（31）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。 根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊公司成立於2012年2月間，董事長為陳俊聖，主要經營業務是雲端及大量軟體服務、應用開發以及其他軟體服務、加值產品等，送件時資本額為3億6,449萬元。宏碁資訊公司2021年業績，營收62億367萬元，稅前盈餘3億6,619萬元，稅後盈餘2億8,379萬元，每股盈餘7.79元。 虎門科技 2021年EPS創高 橘焱胡同3/29已申請登錄興櫃一般板股票 #宏碁資訊 #大量 #櫃買中心 #軟體服務 #申請上櫃案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》27億元 遠傳社會責任債券今首發 08:382022/03/29 財經 宏碁資訊 加入台灣人才永續行動聯盟 11:322022/03/30 財經 戰略新板獎勵活動 第二季來了 04:102022/03/31 證券．權證 櫃買8場業績發表 接力登場 04:102022/03/29 證券．權證 費城聯儲總裁哈克：美國不會落入衰退 02:562022/03/31 財經 大量今年獲利拚贏去年 04:102022/03/30 證券．權證 櫃買中心修正 永續發展債券作業要點 04:102022/03/28 證券．權證 宏正加入台灣人才永續行動聯盟 10:552022/03/31 財經 台灣總獎金最高網球團體賽 「第一金控正新瑪吉斯盃」 開放報名 20:432022/03/30 財經 統一漲升股利150N 5/3起終止櫃檯買賣 18:022022/03/30 財經 恒生國企大幅反彈 關注政策續航力 14:342022/03/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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