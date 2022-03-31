照南國小桌球隊教練群全心投入培訓小選手。（謝明俊攝）

竹南照南國小桌球隊 自由盃全國賽奪冠

竹南照南國小桌球隊 自由盃全國賽奪冠

苗栗縣竹南鎮照國小桌球隊，日前參加全國自由盃國小分齡桌球錦標賽，在全國170多支隊伍中脫穎而出，拿下10歲男、女生組2項冠軍，以及女生組11歲及12歲組的季軍，成績相當亮眼，照南國小桌球隊擁有超過40年的歷史，小選手們靠著主動苦練再苦練的精神奪冠，讓全校師生及家長紛感自豪。

照南國小桌球隊在全國賽事中奪冠的消息傳回竹南，有外校的家長詢問小選手們是如何做到的？男生組的小選手淡定地回答：「也沒什麼啦！就是苦練！苦練！再苦練！」說來平淡的一句話，卻是真實地反映出小選手們自動自發的苦練過程。

竹南鎮照南國小桌球隊擁有全縣最好的練習場地。（謝明俊攝）

竹南鎮照國小桌球隊赴新北市奪回冠軍。（照南國小提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮照國小桌球隊赴新北市奪回冠軍。（照南國小提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮照國小桌球隊赴新北市奪回冠軍。（照南國小提供／謝明俊苗栗傳真）

小選手們每天都自動練球，至晚上8點。（謝明俊攝）

照南國小桌球隊成立歷史超過40年，尤其在前任校長邱廷岳時，全力規畫打造目前的桌球練習區，是全苗栗縣首屈一指，讓小選手們有良善安全的運動空間。小朋友們從小一入校就可參加桌球隊，練習時間包括早自習、下午課後時間至晚上8點，晚餐都統一在校用餐，學校並指派專任老師趙文崙、鍾佾珊及楊瑞成等3名老師負責帶領小選手們練習及做功課，周6另有1個上午的練習，這些練習課程都是小選手們主動自願參與的。

照南國小校長鍾正康表示，校方善用各種可能的資源，來創造學生發展各種性向興趣的環境，最重要的前提，是讓小朋友認識自己興趣，就會主動、自願地去練習，桌球隊的每1名選手都很認真，出去比賽難免有得有失，勝利當然值得高興，未得名次也不須氣餒，仍可繼續努力。

照南國小桌球隊的冠軍、季軍獎。（謝明俊攝）

照南國小桌球隊教練群全心投入培訓小選手。（謝明俊攝）

照南國小桌球隊這次派出10歲、11歲、12歲等3個年齡組男、女生隊出賽全國自由盃錦標賽，經過激烈的比拼後，在全國170多個參賽隊伍中，榮獲10歲組的男、女生組等2項冠軍，擊敗了來自新北市、台北市的都會區大學校，另外，11歲及12歲的女生組，也分別拿下季軍的殊榮，再次印證照南國小在國內桌壇的未來無可限量，校方期盼能再培養出奧運獎牌選手。

10歲男生組冠軍隊選手包括，陳竑均、蘇柏丞、翁語澤、胡恩愷、林羽騰、陳顥。10歲女生組冠軍隊選手包括，周炫、莊恩綺、李任悅、林玟瑨、倪韻淇、廖紋慧。11歲女生組季軍選手有，翁宥溱、林利立、李羿慧、尤品媛。12歲女生組季軍選手則為。溫若羽、林沄蓁、張瑩婷、尤羽涵。