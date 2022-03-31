立委、部長、縣長與當地民宿、船舶業者座談，包括電子票證、電動巴士、電動船隻等，以低碳旅遊為方向，來聚焦日月潭後疫情時代發展。（吳建輝攝）

許淑華表示，縣府不斷努力致力推動觀光，將日月潭打造成為國際品牌，不過因為疫情衝擊，政府如何因應後疫情時代發展，也是當地商家所期待。（吳建輝攝）

王國材也說，為迎接後疫情時代，交通部這邊也做了很多準備，與各國業者強化線上交流會及教育訓練。（吳建輝攝）

後疫情時代要如何突破經濟、觀光、民生等議題，儼然成為中央政府最重要的課題，31日立法委員許淑華，邀集交通部長王國材、南投縣長林明溱等到南投日月潭考察，親自搭乘船隻遊日月潭，與當地民宿、船舶業者座談，包括電子票證、電動巴士、電動船隻等，以低碳旅遊為方向，來聚焦日月潭後疫情時代發展。

許淑華表示，縣府不斷努力致力推動觀光，將日月潭打造成為國際品牌，不過因為疫情衝擊，政府如何因應後疫情時代發展，也是當地商家所期待，今天透過交通委員會邀集部長、縣長到日月潭座考察，包括遊艇改善、設立全薪的遊客中心，讓售票有統一的票口等，都是未來要著手規畫的部分。

林明溱也說，感謝王國材部長在許淑華立委的邀請下，到日月潭來關心，幫我們解決很多問題，像是將研議要讓遊艇票價統一，未來電子票券販售窗口也會固定，避免造成民怨，另外最大的亮點莫過於電動遊艇的部分，部長允諾全力補助，大大減少空氣汙染，再次感謝部長對於基層的重視。

交通部長王國材表示，交通部會盡全力來協助，包括電動船補助機制，讓整個日月潭朝向低碳旅遊，今天也看到日月潭船舶售票問題，也初步找到合適的地點，來設置整合電子票券，售票口的遊客中心，另外包括停車問題的使用效率，也都是在這次規劃中會一併來執行。

王國材也說，為迎接後疫情時代，交通部這邊也做了很多準備，與各國業者強化線上交流會及教育訓練，並宣導台灣安全安心旅遊環境，國內的部分因為疫情期間導遊可能兼職其他工作，因此也招集所有導遊回來做培訓，全方位的來做好，迎接觀光客。