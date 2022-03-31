連鎖餐飲集團王品(2727)既有品牌2022年加速展店，旗下年賣近12萬隻烤鴨的「享鴨」火力全開，4月9日將插旗新竹市開出第6家店。同時，亦積極研發新品牌，全新燒肉餐酒館「最肉」預計4月中於台中公益路開出首店，客單價將逾千元、為集團最高價燒肉品牌。

王品2018年10月創立「享鴨」，近年逐步穩健展店，續2月開出台北金山南店後，4月9日將在新竹市文化公園旁開出第6家店。新竹北大店鄰近遠東巨城與新竹市政府，獨棟2層樓以山水玻璃隔屏規畫7間半開放式包廂，以符合消費者宴客聚餐需求，為品牌面積最大門市。

為讓三五好友輕鬆暢享功夫烤鴨，「享鴨」推出市面少見的雙人烤鴨餐，除廣受年輕消費者歡迎，亦為門市點餐率冠軍。同時，「享鴨」亦為家族聚餐首選，板橋縣民大道店、台中公益店1月春節期間均創下千萬營收佳績。王品表示，「享鴨」今年目標再往南部展店。

此外，王品積極研發新品牌，4月中將開出全新燒肉餐酒館品牌「最肉」，結合單點與個人套餐模式，並推出產量珍稀的「100％澳洲全血和牛」，搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，打造最「大人味」的燒肉餐酒館。

王品集團今年積極布局起家地台中，1月在文心崇德商圈開出2層樓、近200坪的「肉次方」旗艦店，開幕2個月就火速拓點的「嚮辣」，3月於中捷南屯站旁開280坪的旗艦店，而預計4月中開幕的「最肉」，亦是2層樓的大型門市，顯示集團相當看好台中餐飲消費力。