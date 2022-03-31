在2017年上映的南韓電影《與神同行》，一播出就受到大眾好評，並在亞洲創下驚人票房，一舉捧紅了劇中男女主角與幕後的製作單位。而不久前《與神同行》的音樂導演才因胃癌病逝，沒想到今（31）日稍早也傳出女主角金香起，在拍攝新戲的過程，劇組發生重大車禍，除了現場有10多人分別受到輕重傷外，其中1名製作人竟當場死亡。

根據南韓媒體的綜合報導，當地時間今日上午約7點50分左右，坡州市發生一起巴士與自卸拖車對撞的嚴重車禍。據目擊者的說法，自卸拖車從加油站加完油準備離開打算變換車道時，不慎撞上一台直行巴士，而撞擊力道之大，造成巴士車頭全毀，而車上10多名乘客，除了7人受到輕傷外，巴士司機與另外2人受到重傷，1名30多歲的男性則當場死亡。

而根據警方的調查後才發現，巴士車上所載的人就是新戲《朝鮮精神科醫生劉世風》（조선정신과의사유세풍）的攝影組與演出組人員，他們原本打算在當天移動至坡州的工作室繼續拍攝，沒想到卻在途中遇到「死亡車禍」，而亡者便是該戲的其中1名製作人，使拍攝行程被迫中止。

而由金香起、金旻載、金相慶等人主演的《朝鮮精神科醫生劉世風》，在事故發生後，劇組相關人員接受採訪時僅低調回應目前以治療受傷人員為優先，至於拍攝行程與相關細節，將與電視台相關人員討論後才會發表立場詳細說明。