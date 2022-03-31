台中港酒店的樂滿地自助百匯，用餐環境深受好評。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

使用COUPON券於館內消費，就有機會獲得奢華的總統套房住宿券。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

振興5倍券及國旅劵使用即將到期，鄰近台中港三井OUTLET的親子友善飯店台中港酒店，瞄準最後一波商機，祭出5倍券翻倍再翻倍超值優惠，即日起至4月30日止，民眾只要使用5倍券入住，不限金額，皆可拿到價值5000元COUPON券。

台中港酒店指出，振興5倍券及國旅劵使用將在 4 月 30 日到期，飯店祭出5倍翻倍再翻倍優惠，即日起至4月30日止，民眾使用5倍券入住，不限金額，皆可拿到價值5000元的COUPON券，使用期限放寬到6月30日止，不只有COUPON券可以拿，凡使用COUPON券於館內消費，就有機會再抽價值6萬8000元的奢華「總統套房平日含2早住宿招待券」。

台中港酒店表示，好康不僅如此，持5倍券結帳金額2000元以上，再加碼週一至週四每日限量三間，當日入住即可享13：00退房，讓客人悠閒舒活睡到自然醒，享受住宿愜意美好時光。