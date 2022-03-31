年底台北市議員選戰，除有藍綠新人爭取初選提名，還有老將力拚回鍋，國民黨副祕書長李彥秀有意參選、重回市議會，引發關注。而她今(31日)在臉書發出長文吐心路歷程，談到過去歷經了一場突如其來的疾病，也因此改變了自己看待生命的角度，像是遇到老朋友說「彥秀，你胖囉！吃的不錯唷！」她也能自我解嘲，笑著回答，「是啊！我現在就是個胖阿姨」。

李彥秀寫下，一向健康寶寶、精力滿滿的自己，在過去兩年歷經了一場突如其來的疾病，藥物後遺症改變了體態，更徹底改變了看待生命的角度，2020年立委選舉開票當晚，面對支持民眾掩面哭泣，沒有掉下一滴眼淚，只有滿滿的不捨與虧欠；回到家，癱坐沙發上，才回過神來，回想這場選戰的點點滴滴，及從政22年來的每刻時光，雖然公開場合故作堅強，卻像是被掏空的軀殼。我經常不斷地問自己，「港湖不再需要我了嗎？」

李彥秀說，過去22年每雙溫暖的手、每雙熾熱眼神，就像是源源不絕的B群，讓自己充滿活力努力打拚；落敗的挫折，身體也終於撐不下去，發出了最後的警告，身體出現疲憊、心悸、眼壓劇升、視力逐漸衰退，最後僅剩下0.3，疾病與藥物帶來的後遺症，讓外貌整個走鐘，出門見人的勇氣都沒有，有時候就像個無助的孩子，把自己縮在陰暗一角，不知所措。

經過治療，醫師診斷李彥秀罹患了甲狀腺疾病，她說，歷經無數療程、專業複雜的手術，身體恢復了往日的狀態，醫師也終於開了綠燈，感謝上天讓自己重拾健康，為自己的初心繼續打拚；也祈願所有好朋友，關照自己的身體，關心身邊的家人，「因為有你，世界才能變得更美好！」也只有好好愛自己，才會有能力愛別人，才有能力完成大家對彥秀的期待。

此文曝光後，已有近3000名網友按讚，不少人留言寫下，「加油！也要顧好自己的身體」、「永遠都支持您」、「認真的女人最美麗」、「辛苦您了！要好好保重自己喔」。