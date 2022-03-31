台灣出現高齡車手!台中市警方近期查獲1起詐騙案，近90歲童姓阿嬤在網路認識近80歲男網友「威廉姆斯」，2人相談甚歡，因男方自稱是洛陽人是退休機師，在土耳其遭搶而受傷住院，急需要錢治療，阿嬤心軟提領40萬元，相約台中火車站附近「面交」，警方獲報及時阻詐，將車手依法移送台中地檢署偵辦。

警方指出，詐騙集團大多吸收年青人當車手，李姓男子應是詐團裡年紀最資深的車手，李男與童姓阿嬤認識後，照三餐噓寒問暖，讓被害人誤遇真愛，李爾後謊稱受傷、生病等狀況，要求被害人付錢，經童婦家屬察覺，報警處理。

童姓老婦告訴員警，她是國小老師退休，因年紀大了身邊想要有人陪伴，因聽了「威廉姆斯」說會來台灣將她接去達拉斯等語，墜入詐騙集團的「愛情陷阱」，威廉要她將錢交給他的醫生友人，阿嬤心急才去銀行領錢給他。

童姓婦人向警方說，童姓婦人曾於去年偕同看護至超商欲操作ATM匯款被同所員警阻詐成功，這次發現又異常提領現金，便求助轄區員警，警方跟監發現，阿嬤隨身攜帶大筆現金，欲與陌生男子交付款項，現場查獲1名假扮醫生西裝筆挺年近八旬的李姓詐騙集團車手，並擴大追查上游詐欺集團。