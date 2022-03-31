「其實這是我第一次投稿，沒想到就能登上《新英格蘭醫學期刊》，很感謝張鈺堂老師的指導，讓我夢想成真！」高雄醫學大學醫學系學生唐樂欣難掩興奮地敘說自己投稿的過程，以及論文登上國際頂尖期刊的心情，因為《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)是目前全世界醫療領域影響係數最高的期刊，更是全球排名第一、最具影響力的醫學期刊。唐樂欣不但是目前台灣登上《新英格蘭醫學期刊》最年輕的一位作者，更是台灣首位登上《新英格蘭醫學期刊》的「醫學生」！

唐樂欣是高雄醫學大學醫學系五年級的學生，在小兒外科實習時，因為主動積極的個性，展現嚮往小兒外科的熱忱，讓指導實習醫學生的張鈺堂副教授留下深刻印象。這次投稿的病例報告式論文，其實是張鈺堂副教授過去的臨床個案，由於案例具特殊性，留下來的影像也很罕見的非常清晰、完整，是張鈺堂副教授上課的經典教材，為了訓練學生臨床推理的能力，他請多位學生將個案寫成病例報告，唐樂欣不但在短短5天內就將老師提供的照片及相關病歷資料閱讀整理完成，她寫出來的病例報告簡單扼要又非常精準，交件後和張鈺堂副教授經過一番討論修改後，唐樂欣即將這篇病例報告式論文投稿到《新英格蘭醫學期刊》，在歷經半年的修改及補充資料後，經過嚴格的審查過程，文章在今年3月獲得刊登。

張鈺堂副教授表示，他在教學時特別注重讓學生了解如何與家屬溝通及解釋病情，投稿是一個無心插柳的結果，並不是原本的目的，重點是訓練學生在過程中學習外科臨床推理，鼓勵學生說出自己的想法、推演和邏輯判斷，這些訓練對醫學生未來成為醫師時有非常大的幫助。張鈺堂副教授興奮分享，這次論文登上全球醫學界享有盛譽的醫學刊物《新英格蘭醫學期刊》，他尚未主動分享喜訊前，就在第一時間收到來自美國的外國友人祝賀，而唐樂欣同學也同樣收到來自英國友人的祝賀，這些來自國際友人的道賀，也讓他們看到國際頂尖期刊的傳播力和影響力。

高醫大楊俊毓校長表示，很高興看到醫學生在師長指導下，對學習充滿熱忱，在專業上能抽絲剝繭的分析病情完成報告，論文更受到頂尖國際期刊的肯定，展現了高醫大的研究成果具國際級實力！期許未來高醫大能持續培育充滿研究精神、專業知能及人文關懷的人才，落實大學社會責任，踐履高醫大的願景，成為「具有社會影響力的一流醫學大學」！