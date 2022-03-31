40餘年前曾奪全國冠軍，雲林縣北港鎮南陽國小棒球隊再度進軍全國賽。（南陽國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮南陽國小棒球隊，40餘年前曾拿下全國少棒錦標賽冠軍，後因缺乏經費等因素解散，現任校長蔡維哲重組棒球隊，經過3年多的操練，4月7日將代表雲林縣參加全國賽，獲北港朝天宮、武德宮贊助經費，希望棒球小將爭取佳績，再現早年冠軍風采。

南陽國小創校逾百年，運動風氣行，40餘年前即成立少棒隊，當時由教師陳家龍擔任少棒隊教練，白天加強練習、晚上補強功課，帶領小將們拿下中華盃全國總冠軍，卻因積勞成疾卒於球場，地方各界與師生為紀念陳家龍，於1978年在校內念興建「家龍亭」涼亭。

南陽國小校長蔡維哲表示，他本身非常熱愛棒球運動，曾組雲林教師慢壘隊，3年半前到南陽國小服務，得知學校棒球隊的風光歷史，決定重現南陽國小的棒球運動，在家長會、地方人士協助下成立少棒隊。

棒球隊目前共有30餘名隊員，三至六年級都有，以六年級為主力，利用課餘時間、星期假日、寒暑假不斷練習，今年順利在縣賽中脫穎而出，將代表雲林縣到台東參加國小棒球硬式組全國聯賽，隊員們都很興奮，這幾天加強練習，希望在全國賽大展身手。

蔡維哲說，北港朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟、精湛教育基金會得知棒球隊將爭取全國冠軍，重現南陽國小的棒球魂，慷慨解囊贊助比賽食宿、車資等所有經費，這幾天隊員們至朝天宮、武德宮參拜，感謝廟方的幫助，同時祈求比賽順利。

棒球隊成員提到，教練經常以「家龍亭」的故事激勵大家，每次看到涼亭內學長的名字與照片，都會引發大家的鬥志，希望能在全國賽拿到佳績，再為學校奪下冠軍獎盃。

北港南陽國小棒球隊全國賽冠軍