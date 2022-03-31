大陸伊犁州官賀嬌龍一襲紅袍策馬雪原，為在地產業直播帶貨，月逾8700萬元惠及萬人。（澎湃新聞）

澎湃新聞3月31日報導，這兩年疫情期間，新疆伊犁州文旅局副局長（正處長級）賀嬌龍堅持零社交、零娛樂，以一襲紅袍策馬雪原，紅遍大陸短視訊。她及團隊為了幫助伊犁當地企業，在網路平台直播帶貨、解決就業方面，成績令人刮目相看。每月帶貨數據穩定在2000—3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣8700—1億3050萬元）。兩年來直播帶貨已突破1.4億元，帶動直接就業人數2000多人，萬餘民眾增收。

澎湃新聞報導，賀嬌龍3月30日在社交媒體發布這兩年心路歷程表示：「堅持了兩年零社交零娛樂的日子，月帶貨資料穩定在2000—3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣8700—1億3050萬元）這個資料，這背後有太多人的付出、支持、期盼、信任。當前不敢停下來是義不容辭的責任。有時候我們努力奔跑並不是想要去的更遠，只是想保持住現狀。」

根據賀嬌龍提供的資料，近3個月，她和團隊月帶貨資料分別為3427.84萬元、2122.17萬元、2008.17萬元。

新華網微信公眾號今年1月6日報導《新疆「網紅局長」賀嬌龍：因策馬雪原走紅，直播帶貨破億元》透露：2021年，賀嬌龍及其團隊和助農企業幫助貧困企業直播帶貨已經突破1.4億元，帶動直接就業人數2000多人，萬餘名老百姓實現了增收。伊犁直播電商的快速發展，推動了當地產業結構的調整。

報導稱，2020年5月，受疫情影響，伊犁農產品滯銷，旅遊業遭受重創。當地政府各級部門隨即開展各行各業復工復產幫扶工作，並組織主播參與開展直播電商帶貨的工作。在此背景下，賀嬌龍走上了短視訊直播公益助農的道路。她在直播平台的被動禮物收入，也全部用於公益慈善事業，幫扶當地貧困兒童和老人。

公開簡歷顯示，賀嬌龍，女，漢族，1979年12月出生，1999年12月參加工作，碩士研究生學歷。此前長期在昭蘇縣工作，曾任昭蘇縣胡松圖哈爾遜鄉黨委書記，昭蘇縣昭蘇鎮黨委書記，昭蘇縣景區管委會主任、昭蘇鎮黨委書記，昭蘇縣副縣長、景區管委會主任。

2020年下半年以來，賀嬌龍策馬雪原，為昭蘇縣旅遊做宣傳的短視訊走紅網路平台、圈粉無數。

在走紅之前，賀嬌龍也一直為昭蘇縣直播帶貨，還註冊了抖音帳號「賀縣長說昭蘇」。2020年5月，伊犁哈薩克自治州組織開展「縣領導＋主播＋產品」的視訊直播農產品帶貨活動，要求各縣市選派1名縣領導和1名主播參與本縣市直播活動。主抓農口的賀嬌龍被確定為昭蘇縣農產品代言人，開始為昭蘇農產品直播帶貨。

去年4月13日，賀嬌龍升任伊犁州文旅局副局長，賀嬌龍坦言確實與此前在抖音等互聯網平台對於伊犁州、昭蘇縣文旅產業的推廣有關。她說：「說明我們的工作得到了網民們的認可，網民就是人民。」