新竹縣31日公布兩名確診者足跡，兩人多在新豐地區活動。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣31日新增兩例新冠本土確診案例，案23386為5歲男童及案23409為護理師，兩案共採檢210人，209人陰性，餘1人檢體送昆陽判定。其中案23386有竹北、新豐等3處足跡，案23409則有新豐8處足跡，均由環保清潔人員協助完成環境消毒。另新北市一名軍人因接觸確診者，30日採檢後確診，經新北市疫調，這名軍人在3月27、28日返回關西營區，竹縣衛生局人員已前往疫調，初步匡列採檢50人。

竹縣衛生局說明，案23386曾在燒肉店與台北市確診者案23063同桌共餐約2小時，與父母皆被匡列居家隔離，他一採陰性，因發燒再次採檢陽性確診，CT值14.1，安排收治專責醫院治療。

男童就讀的幼兒園則緊急派遣採檢部隊進駐，匡列採檢全校師生145人（學童120人、教職員25人），其中列居家隔離41人、自主健康管理102人、自我健康監測2人，145人結果均陰性，疫調持續進行，幼兒園全園停課10天。

案23409則是新竹縣某醫院護理人員，她3月26日曾到台中市與表妹夫一起參加表弟婚宴，用餐採自助取餐方式，期間曾脫口罩拍照，因獲知表妹夫案23277確診，主動通報醫院，衛生局匡列安排採檢陽性確診，Ct值15.4。

衛生局立即啟動疫調，初步匡列採檢65人（醫院員工16人、病患21人、親友及同車同桌28人），其中列居家隔離58人、自主健康管理7人，64人結果為陰性，其餘1人檢體送昆陽實驗室判定中。

衛生局指出，今天新增的案23386有竹北、新豐等3處足跡，包括超市、花市等。案23409則有新豐8處足跡，包括新豐夜市、市場、郵局等處。均由環保清潔人員協助完成環境消毒。

因應新竹縣有安興國小、幼兒園等多處確診者足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫31日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室設社區篩檢站，呼籲家長、鄉親及確診者足跡重疊的民眾，可攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。