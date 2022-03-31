一名人夫晚上應酬忘記向老婆報備，結果手機沒電，整晚失聯還漏接老婆的電話，直到凌晨後才爛醉回家，睡在沙發上，讓老婆氣得牙癢癢，親手特製一份以番茄醬寫著「去死」2字的吐司夾蛋。照片曝光後，引起網友熱議。

這名人夫在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱老婆個性傲嬌，刀子嘴豆腐心，而他日前晚上應酬忘記向老婆報備，手機湊巧沒電，爛醉回家睡死在沙發上，結果起床一看手機才發現老婆傳來整排訊息與未接來電，瞬間背脊發涼，腦海閃過100種死法。

人夫曬出與老婆的對話紀錄，只見老婆在該日晚上6時許傳送「晚上回來吃飯嗎？我有煮你喜歡的咖哩牛肉跟紅燒蝦」，但他沒回覆，接著在隔日凌晨1時50分至58分之間，老婆先是傳送「現在是怎樣」的訊息，隨後奪命連環打16通電話，最後狠撂下「我不想管你了」、「去死吧」後，就再也沒傳訊息。

原PO的老婆原本溫柔表示有煮好吃的晚餐，發現原PO到凌晨都沒回家，直接氣炸開起奪命連環call的模式。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

人夫說，老婆醒來後見他睡在沙發上，便踹了他2腳，雖然氣沒消，但還是替他做了「愛心早餐」，盤子上放著沒烤過的吐司與煎得焦黑的荷包蛋，上頭則以番茄醬擠下「去死」2字，讓他看了哭笑不得，還被女兒恥笑「活該」。

貼文曝光後，許多網友笑翻回應，「摁…救不了你」、「吐司超好笑哈」、「吐司好有趣」、「台中代表上香」、「沒有什麼是現金無法解決的」、「還好你還活著」、「太座安的好，一年沒煩惱」、「忘記報備又不接不回搞失蹤，唯一死刑」。