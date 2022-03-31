111學年度大學申請入學31日公布第一階段甄選結果，北市私立東山高中有3名學生通過台大醫學系第一階段，另外還有192名學生通過頂大一階門檻，包括台大、成大、政大等。通過台大醫第一階段的3人異口同聲說，對他們來說最難的是「英文」，很多同學頭痛的數學反而不是最棘手科目。

通過台大醫學系第一階段的3名同學分別是許華翔、朱蘇彥及汪若倢，他們選擇醫學系的動機大不相同。汪若倢透露，媽媽年幼病逝，她由爸爸一手帶大，選擇醫學系就是想幫助病人，減少憾事再度發生；朱蘇彥表示，爸媽都從事醫療相關行業，對他產生潛移默化影響，加上國中經歷親人罹癌，化療抗癌的過程讓他很震撼，當時就決定自己也要走醫路；許華翔則說，他自己深受皮膚問題困擾，想投入醫學研究，幫助其他有相同問題的患者。

談到滿級分秘笈，3人一致認同最難的是英文，雖然醫學單字都很難，但這是醫學系的必備技能，沒有其他捷徑，只能「勤背單字」，去年5月疫情爆發時期，遠距教學剛好成為他們勤背英文的黃金時間，7000個單字記到滾瓜爛熟，模擬考也提升到15級分；而針對很多同學頭痛的數學，3人都說跟著老師的紮實腳步最重要，多做題目練習，沒必要額外花錢補習。

3名學生的導師洪慶良與金宜蓁表示，除了幫助學生確立方向、制定目標，最重要的就是「因材施教」，除了成績到位以外，也提醒學生勿忘醫界特質，抱持關心、關懷、入世的人文精神。