南部半導體S廊帶產業將陸續進駐，高雄預估出現4.5萬戶住宅需求，高市府推出全台首創的企業安家計畫，將協助針對在S廊帶新增投資、200戶以上的策略性產業，媒合房地興建2萬戶安家住宅，作為員工宿舍。高雄市副市長林欽榮指出，4.5萬戶的剛性需求中，尚不含台積電員工，市府協助解決企業員工居住需求，不會讓房價狂奔。

31日高市府舉辦企業安家計畫實施方案公開說明會，由高雄市副市長林欽榮擔任主持人，親率財政局局長陳勇勝、都發局局長吳文彥、經發局局長廖泰翔、捷運局局長吳義隆、地政局局長陳冠福、法制局主任秘書等相關局處首長共同說明，期許媒合機制能讓策略產業安心投資高雄。

由南科台南園區、高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、仁武產業園區、屏東科學園區等，串連而成的全國最大「S」廊帶科技走廊。未來路竹、橋頭將有德商默克、美商英特格、日商華爾卡、穩懋、華邦電、強茂、鑫科材料、光陽集團；楠梓則有台積電、日月光、恩智浦、穎崴等關鍵大廠陸續進駐。

根據高雄市經發局統計，投資區位分布多集中北高雄(路科、橋科)，總投資額4906億元，未來5年內預估新增4.5萬個就業機會，市府概算初步衍生企業安家需求約2萬戶。

為解決企業安家需求，市府30日頒布「高雄市政府企業安家住宅申請協助及整合平台作業要點」，作業要點施行5年，為全台首創跨局處整合平台，協助新增投資且新聘員工安家住宅需求達200戶以上，並符合高雄市促進產業發展自治條例所定策略性產業的民營企業，在高雄興辦安家住宅。

市府預計開放申請的安家住宅基地，包括岡山區87期重劃區、大寮區81期重劃區等住宅用地共計30公頃，另捷運岡山路竹延伸線RK1至RK8共計10處聯開基地，將透過設定地上權、附款式標售、公辦都更、捷運聯合開發等4種方式，提供企業評估申請。

林欽榮指出，科技大廠進駐帶來就業人口，這4.5萬戶的住宅剛性需求中，尚不含台積電員工，安家計畫可提供逾2萬戶安家住宅，協助企業解決員工居住需求，也可減輕租金與房價波動並降低住宅市場的衝擊，不會讓房價狂奔。

針對企業安家住宅，大高雄不動產開發公會理事長洪光佐指出，房價受土地價格及營建成本影響，而政府的社會住宅或安家住宅，針對不同客群會有不同的市場區隔，以增加供給的方式，提供企業住房，可望穩定健全產業進駐後的房市發展。