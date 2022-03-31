警破假投資詐欺機房 9被害人遭騙逾300萬元

25歲郭姓主嫌夥同6名同夥籌組詐欺集團，於社群網站上張貼在家兼職廣告，再進一步冒用投資公司名義，誘騙被害人投資虛擬貨幣。（警方提供）

25歲郭姓主嫌夥同6名同夥籌組詐欺集團，於社群網站上張貼在家兼職廣告，再進一步冒用投資公司名義，誘騙被害人投資虛擬貨幣。（警方提供）

25歲郭姓主嫌夥同6名同夥籌組詐欺集團，於社群網站上張貼在家兼職廣告，再進一步冒用投資公司名義，誘騙被害人投資虛擬貨幣，警方獲報前往詐欺機房攻堅，至少有9名被害人受騙，初估損失金額逾300萬元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，該詐欺集團先於社群網站上張貼在家兼職廣告，標榜薪資優渥、工作時間彈性、工作輕鬆簡單等話術，藉此吸引被害人，再指派投資專員誘導被害人加入假虛擬貨幣投資群組、網站進行投資。

投資初期，詐欺集團會讓被害人嘗甜頭獲利以放下戒心，等被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

新北警方接獲線報，新北市刑大偵四隊與中和警分局共組專案小組查緝，並報請新北地方檢察署射股檢察官余佳恩指揮偵辦，調閱相關資料過濾分析，鎖定嫌犯等人租賃新北市新莊區中港路上商辦大樓之辦公室作為詐欺機房使用。

警方3月下旬持搜索票攻堅進入查緝，現場逮捕郭嫌等7人，並扣得電腦組機11台、手機11支、監視器1組等證物。訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。