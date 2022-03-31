日本內閣府沖繩綜合事務局公布預計2026年度完成重建的首里城正殿設計，初估花費高達約120億日圓（約新台幣28億元），是上次重建費用近4倍。這次重建工程預計今年秋天動工。

沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物，2019年10月31日被大火燒毀，首里城上次因第二次世界大戰毀損的重建工程總共花了30年，這次重建之路也非一蹴可幾。

首里城公園所有權屬於日本中央政府，2019年2月將營運移交給沖繩縣政府，再由沖繩縣政府委由財團法人管理。

日本「沖繩時報」報導，這次首里城正殿重建設計重點為增加能迅速因應火災的設備，包括將滅火用的水送入城郭內的聯結送水管，還有跟火災偵測器連動能自動旋轉拍攝畫面的監視錄影器等。

重建所使用的木材將利用羅漢松及當地特有樹種；一部分的紅瓦將回收利用燒毀的碎瓦製作。

沖繩綜合事務局表示，上一次重建正殿花了33億日圓，這次增加的防災及防火對策不光使用在正殿上，也擴及整個城郭，因此讓重建經費大幅增加。

綜合事務局負責人說，這次重建相當強化了防火對策，加上木材採購價格上漲、消費稅率也從過去的3%提高到目前的10%，大環境跟上次大不相同。

大多數重建經費預料將由日本政府編列預算支應，沖繩縣政府管理的「首里城重建基金」將負責屋瓦及裝飾等費用。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110331