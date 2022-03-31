上海新國際博覽中心臨時集中隔離點將啟用，一半床位具交付條件。（澎湃新聞／受訪者提供）

澎湃新聞3月31 日報導，繼閔行體育館、嘉定體育館、世博展覽館應急改造並投入使用後，位於浦東新區上海新國際博覽中心的臨時隔離集中收治點啟用在即。

澎湃新聞報導，上海建工指出，此次隔離點改造場館總建築面積超30萬平方米，設計床位超過15000張，是又一家收治輕症和無症狀感染者的集中隔離點，也是目前上海最大的集中隔離點。截至3月31日中午12點，已有一半床位（7500張床位）具備交付條件。

此次工程改建區域涵蓋新國際博覽中心N、W、E三區，包括超15000張病床、4個醫護人員宿舍，圍合的中心三角地有淋浴間、醫護人員辦公休息室各兩處。擴建區域包括館外緩衝區、垃圾站、移動衛生間、場地圍欄等配套設施。

上海新國際博覽中心臨時隔離集中收治點由上海建工承擔改造任務。3月25日進駐現場後，上海建工集團生產經營部、總工辦等部門以及二建集團、五建集團、安裝集團、一建集團等單位現場協調溝通、調度資源，24小時連續作業，全力推進施工進度。

尤其是3月28日，黃浦江以東區域實施封控後，在市重大辦的支持下，四家參建單位採取封閉施工的方式並做好疫情防控，第一時間統籌協調各方資源，做足勞動力、材料、設備、後勤保障物資的儲備，保障人機料供應。