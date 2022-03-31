吳沛憶批評，中繼市場改建延了那麼久卻還出包，完工後遇到大雨才發現漏水，不只是螺絲鬆了，是根本沒有螺絲。（吳沛憶提供）

台北市第一果菜中繼市場（萬大市場）4月7日將啟用，市府要求攤商清明連陸續假搬入，但許多攤商反映市場嚴重漏水，恐造成貨品損傷，向市議員吳沛憶反應後，發現還有近90項缺失待改善，根本是請攤商來抓漏。對此，北市市場處表示，其中約20項與營運有直接影響，已請承攬廠商4月1日前改善完成。

一果中繼市場歷經多次延宕，工期從去年4月延到今年4月，吳沛憶批評，延了那麼久卻還出包，完工後遇到大雨才發現漏水，不只是螺絲鬆了，是根本沒有螺絲，且一果交易量龐大，人潮、貨物都是大量的進出，不先處理缺失就要攤商搬家，難道是要攤商一起來抓漏？

吳沛憶指出，先前幾處批發市場搬遷也有類似情況，如環南中繼市場啟用時就因為防滑、排水不佳，2周摔傷10幾人，被說是「環南滑壘場」；魚中繼市場一開始沒有做雨遮，讓攤商在寒流中淋雨吹冷風，後來才補做遮雨簾，但市場處卻總是急著啟用，出問題再來補破網。

吳沛憶質疑，柯文哲一直對推動市場改建很自豪，每次都說「如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來。」結果北市市場改建卻是漏洞百出，希望市府認真面對問題、解決問題，在攤商搬入前務必全面改善。

對此，市場處表示，一果中繼市場原訂3月28日搬遷完畢，但3月23日卻因凌晨大雨出現漏水情勢，已緊急搬遷拍賣場，至於蔬菜、水果零批場則調整至4月6日搬遷完成、4月7日啟用，同時也責成北農公司盤點漏水區域，要求承攬廠商全面改善。

至於議員所指的90幾項缺失，北農公司經勘查後，判定其中20項與營運有直接影響，現已請廠商改善，預計於4月1日前完成；其餘約70項則屬於驗收改善，如油漆補漆、地面平整度不足等等，不影響搬遷，也會在啟用前完成改善。