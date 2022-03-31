李羽芸搭檔泰國一姊，奪泰國曼谷國際青少年J1一級賽雙打冠軍。（吳顯森服務處提供）

出身台中大雅的網球女將李羽芸日前出戰在泰國舉行的國際青少年J1一級賽雙打奪冠，生涯累積14冠，國際排名一舉衝上95。李羽芸載譽歸國，31日抱著獎盃與台中市議員吳顯森及大雅區三和里長廖顯彬分享，吳、廖致贈加菜金，祝褔她繼續為國爭光。

大雅孩子李羽芸國二時原本要轉學到山城一所國中，但體育班因故無法成立，校方限期她轉走學籍，由於李羽芸長時間需在國外打球，無法像一般學生一樣到校就讀，多數學校都拒收。李羽芸的阿姨、三和里鄰長蔡慧君擔心孩子成為流浪學生，跟里長廖顯彬提及此事，廖轉向市議員吳顯森求助。

「孩子學區在大雅，當然要來讀大華國中啊！」吳顯森當場允諾，並邀集大華國中校長徐秀青共同研商，校方隨即同意轉回學區，並讓李羽芸無後顧之憂出國比賽，回台即恢復正常上課，功課作業、評量考試一樣都不能少。

吳顯森表示，培養一個國際級選手花費無法估計，何況家境只有小康的李羽芸。矽品公司也願意贊助培訓費，幾經轉折，每年都透過大雅區教育發展協會協助，將培訓費分毫不差交給李媽媽。

李羽芸日前載譽歸國，昨天和媽媽帶著戰功獎盃，與吳顯森、廖顯彬分享榮耀，除感謝大家的協助，並表示會繼續盡力把每場球都打好，4月7日將前往保加利亞參加一級賽，力拚15冠入袋。吳顯森等也致贈加菜金，希望李羽芸在外打球一定要吃得營養又健康。

李羽芸近半年來先後在印度、澳洲、祕魯、巴拉圭、立陶宛、泰國等6國角逐8項青少年賽事，其中國際青少年J1一級賽雙打決賽11日在泰國曼谷暖武里舉行，李羽芸搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，積分來到557，讓她的國際青少年排名衝高到95，首度闖進百名內。

台中市運動局表示，盧市長重視運動選手培訓，在2020年全民運動會台中市勇奪三連霸，榮獲全國第一總統獎；2022年全國運動會勇奪全國第一面電競項目個人與團體金牌、創紀錄勇奪男子籃球金牌；市府也優化體育獎助金機制，加碼獎助金，2020東京奧(帕)運頒發六都最優激勵金，獎勵台中在地子弟兵。