2022新竹市兒童藝術節4月1日起至5日在新竹左岸照常舉行，市府昨天邀請孩童們搶先體驗。（陳育賢攝）

2022新竹市兒童藝術節4月1日起至5日在新竹左岸照常舉行，市府昨天邀請孩童們搶先體驗。（陳育賢攝）

2022新竹市兒童藝術節4月1日起至5日在新竹左岸照常舉行，1000多位孩童昨天搶先體驗，由於氣象局預測未來幾天不僅氣溫下降，且降雨機率大，市府特別公開兒藝節最佳穿搭，希望孩子們穿上雨衣、雨鞋，裝扮像太空人一樣，體驗6大太空遊具。

市長林智堅今天上午與千餘位孩童一起到外星球巨型打卡點黑色大章魚「美獸」前合影，並開箱今年首創遊具「魔幻綠星球」，在至少140組鏡子組成的草地鏡面迷宮，與孩童拍下有如在太空漫步的酷炫照片。

林智堅市長表示，新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，這幾年在不同的行政區與場地舉辦，透過公共建設完成，再導入精彩的活動，讓大家來到新竹看見城市的改變，也體驗在地人情味。

他指出，今年兒藝節因天氣關係，場地較為泥濘，這幾天在市府團隊高效率整理，鋪設木棧板與石頭，也提醒大家穿上雨衣、雨鞋，安全暢快奔跑。

體驗完兒藝節後也邀請大家來新竹住1晚，爸媽可帶著孩子到訪新竹市立動物園、南寮漁港、17公里海岸線、青青草原等，度過愉快佳節。

市府表示，今年兒藝節以「宇宙」為主題，打造6大獨創遊具，包括「魔幻綠星球」、「幽浮大軍」、「星際漫遊」、「疾風太空站」、「回到地球表面」及「飛天基地」，大、小朋友來到這裡，彷彿就像是進入宇宙一樣，探索未來。

此外，市府也邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團打造全台唯一《宇宙大冒險》馬戲兒童劇，每天都有3場演出。

兒藝節期間5天共有80攤「食尚補給站」，有大家熟悉的便利商店7-11進駐，提供各類飲料零食，另有雞蛋糕、鯛魚燒、司康、紅豆餅、肉桂捲、漢堡、披薩、運動補給餐車、新鮮水果特調、咖啡、手搖飲店等。

食尚補給站旁還有「天馬戲創作劇團」打造全新馬戲街頭表演，5組街頭藝人將穿著太空特色服裝，於每日10點、12點、13點、15點輪番演出，演出內容包含魔術、雜耍、塗鴉、特技互動等。