新北市長侯友宜今視察時表示，鶯歌路廊銜接後，將帶給大眾不同的觀光品質，2023年台灣設計展也在三鶯展出，屆時市民的榮耀光榮感皆會提升。（蔡雯如攝）

新北市府在捷運鶯歌車站規畫通往鶯歌火車站、新北美術館的「農會通廊」、「連通空橋」，打通2處路徑，預計8月完工後，民眾僅需步行7分鐘就可往返2處。（捷運局提供）

捷運三鶯線即將在明年通車，新北美術館、四藝徑等重大建設將在今年陸續完工。為了串聯觀光廊道，新北市府在捷運鶯歌車站規畫通往鶯歌火車站、新北美術館的「農會通廊」、「連通空橋」，打通2處路徑，預計8月完工後，民眾僅需步行7分鐘就可往返2處。新北市長侯友宜今視察時表示，鶯歌路廊銜接後，將帶給大眾不同的觀光品質，2023年台灣設計展也在三鶯展出，屆時市民的榮耀光榮感皆會提升。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線全長14.92公里，貫穿土城、三峽、鶯歌福德一路，目前總體計畫約62％，其中三峽台北大學站到鶯歌福德站，橋樑基礎已完成100％，軌道工程也有41％。未來LB08鶯歌車站體將以生態陶遊為主題，使用非金屬建材、再生材料，並透過節能空調、節水系統，達到黃金級綠建築目標，使車站成為全國首座智慧建築捷運車站。

另外，配合捷運三鶯線、三鶯文創整合計畫，新北市立美術館主體工程預計今年底完工，戶外園區今年9月將搶先開放使用。為了方便民眾到各景點參觀，新北市捷運局在捷運鶯歌車站打造空橋路廊，北側的「農會通廊」將銜接鶯歌火車站前站，沿途以鶯歌意象磚牆為設計構想，鋪面採黃、褐、紅人字形鋪貼高壓混凝土磚，並以清玻璃搭配烤漆玻璃方式，塑造廊道活潑性。

捷運局指出，鶯歌火車站後續將增設指標系統，引導遊客通行，除了直接抵達捷運站，還可透過南側的「通廊空橋」，前往美術館。

侯友宜表示，除了打造通廊空橋外，市府也提出友善人行空間串聯方案，規畫「陶、藝、山、水」四藝徑，解決陶瓷老街、美術館、陶博館、火車站等人行動線混亂現況，預計8月前能逐步完成改善，配合7月完工的三鶯轉運站候車亭完工，交通局也會增加公車班次、調整路網，並同時在轉運站兩側興建停車場，盼三鶯地區能成為國際水岸雙城。