英國保險商周四表示，考量到非法使用電動滑板車導致傷亡人數增加及電動電池起火風險，如果電動滑板車的合法使用已經逾越了政府的試驗範圍，英國就應該對其實施更嚴格的監管。

英國政府在英國31個地區對於共享租賃的電動滑板車進行試驗。

然而私家電動滑板車在一般街道上騎乘已司空見慣。

根據英國政府統計數據，截至2021年6月的一年裡，總計發生了882起事故，造成931人傷亡，其中732人是電動滑板車的使用人。

倫敦國際保險協會(IUA)法律和市場服務主管Chris Jones表示，非法使用電動滑板車，已經對使用人、行人和其他道路使用者構成明顯危害。必須盡早建立適當且有效的監管制度。

四家保險業團體聯合寫信給運輸部長Grant Shapps，要求制定有關電動滑板車設備和安全裝置(包括電池、充電、剎車和照明)，以及是否需要配戴防護裝置的明確標準。

保險業者也表示，電動滑板車存在鋰電池失火的風險，其運送和存放也應該受到監督。政府還應該檢查電動滑板車的停放方式，確保其不會成為安全隱憂。