升息、打炒房等不利因素，並未澆息房市買氣，據四大房仲3月門市交易普遍較去年同期增加3～13％。展望第2季房市，房仲業者認為，通膨壓力下，央行有可能還有升息動作，再加上國際情勢詭譎多變，後續影響房市表現的變數仍多。

據四大房仲自結3月旗下門市交易業績，因2月工作天數較少，全數呈現月增局面，而在和去年同期比較方面，永慶房產集團年增9％、台灣房屋年增13.4％、住商機構年增2.9％、中信房屋年增3.1％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，而今年也不例外，雖然去年12月央行實施第四波選擇性信用管制，而內政部也通過五大措施抑制房市炒作，讓部分民眾購屋態度轉趨觀望，不過，打炒房政策主要鎖定短期投機炒作，自住、長期置產投資需求其實不受衝擊，因此，有購屋意願的民眾仍積極進場，讓今年3月交易量仍較去年同期成長近一成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府從去年下半年起，多項打房手段都針對預售屋而來，不少多戶投資族近月積極釋出透過房仲尋找買家，且3月交易的買氣多為近半年持續看屋的客戶，在升息前就有購屋，因此尚未反映國際金融變化和升息的影響，上月又有春節連假因素，因此３月買氣較上月大漲。不過市場預估未來還會繼續升息，將會加重房貸負擔，金融市場也因俄烏戰爭產生震盪，對於資金緊迫的小資族而言，或多或少會在購屋總價或時程上趨向保守，可能會影響到第二季的房市價量表現。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，3月份是第一季較不受季節性因素影響得月份，成交量反映買方心態，雖然央行在月中升息一碼，以三月份整體狀況來看，影響還不甚明顯。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。